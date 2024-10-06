7 октября – День создания штабных подразделений в органах внутренних дел

Сегодня отмечается 106-я годовщина создания штабных подразделений в органах внутренних дел. Образованные в 1918 году в структуре Главного управления рабоче-крестьянской милиции Наркомата внутренних дел РСФСР два небольших отдела – инструкторский и информационный – за более чем вековой отрезок времени превратились в единую многоуровневую систему штабных подразделений – одно из ключевых управленческих звеньев в составе Министерства внутренних дел Российской Федерации.