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Царьград

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Эксперты назвали 7 способов избежать проблем со здоровьем в пути

Эксперты назвали 7 способов избежать проблем со здоровьем в пути

Советы для путешественников: как снизить риски для здоровья в странах с повышенными опасностями. Выбирайте популярные кафе с высокой посещаемостью, свежие продукты и блюда, приготовленные на месте.

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