Ротенберг осудил КХЛ за то, что его не поздравили с 200-м матчем

Он назвал это актом дискриминации Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг считает, что отсутствие поздравления от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по случаю его 200-го матча в качестве главного тренера является актом дискриминации.
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