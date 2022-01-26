Опасные звонки: в России могут создать систему блокировки подменных номеров

Бизнес и финансы

Роскомнадзор планирует создать технологию блокировки подменных номеров. Подведомственный ему ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая позволит сделать невозможной подмену номеров на сетях операторов связи.