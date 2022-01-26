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Опасные звонки: в России могут создать систему блокировки подменных номеров

Опасные звонки: в России могут создать систему блокировки подменных номеров

Роскомнадзор планирует создать технологию блокировки подменных номеров. Подведомственный ему ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая позволит сделать невозможной подмену номеров на сетях операторов связи.

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