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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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  • Наталья Богочарова
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин: В Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Собянин: В Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Московскую систему здравоохранения продолжают модернизировать В своем блоге глава Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что правительство Москвы реализует крупнейшую в стране программу модернизации амбулаторного звена, в рамках которой были реконструированы 200 поликлиник.

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