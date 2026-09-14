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Смольный оценил ситуацию с топливом для городского транспорта в Петербурге

Ситуация с топливом в Петербурге не оказала влияния на работу общественного транспорта, сообщили в городском Комитете по транспорту.

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