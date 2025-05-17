Пискарев: ЕСПЧ выдал индульгенцию на осквернение воинских мемориалов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), посчитав наказание девушке за "кощунственный танец" на Кургане Бессмертия в Брянске нарушением свободы слова, выдал россиянам "индульгенцию" на осквернение воинских мемориалов.
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