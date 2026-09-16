Рыбакина выиграла US Open и впервые стала первой ракеткой мира

Престижный турнир US Open 2026, проходивший в Нью-Йорке, завершился в конце минувшей недели. Победительницей соревнований стала Елена Рыбакина, для которой этот титул на Открытом чемпионате США оказался первым в профессиональной карьере.
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