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Ослику Моисею привезли подружку на Дворцовую ферму в Гатчине

Ослику Моисею привезли подружку на Дворцовую ферму в Гатчине

К дружной компании птиц и животных Дворцовой фермы в Гатчине присоединилась ослица по имени Луна (с ударением на "У").

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