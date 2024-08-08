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План ВСУ в Курской области сорван: Карта специальной военной операции на Украине на 8 августа 2024 года

План ВСУ в Курской области сорван: Карта специальной военной операции на Украине на 8 августа 2024 года

Массированная атака украинских сил на Курскую область, начавшаяся 6 августа, не ослабла и продолжалась в ночное и утреннее время следующего дня.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Стыд и позор нашему ГШ! Похоже, что там просиживают штаны полностью некомпетентные бездарности, умеющие только воровать и брать взятки!
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18 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Сколько опять погибло людей? Где разведка? Такое количество техники и укропов у нашей границы проглядели! Опозорились на весь Мир! Герасимову и иже с ним нужно пустить себе пулю в лоб!
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18 час.
MB
Marina Bubon
Почему?!!!!! Кто проспал?!!!! Знали даже простые обыватели, во всех новостях- скопление сил, подтягивают резервы - и что?!!!!!!Как теперь верить в нашу силу?! Кто за это ответит?!
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11 час.

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