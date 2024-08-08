План ВСУ в Курской области сорван: Карта специальной военной операции на Украине на 8 августа 2024 года

Вячеслав Денисов Стыд и позор нашему ГШ! Похоже, что там просиживают штаны полностью некомпетентные бездарности, умеющие только воровать и брать взятки!

РМ Раиса Мелькумова Сколько опять погибло людей? Где разведка? Такое количество техники и укропов у нашей границы проглядели! Опозорились на весь Мир! Герасимову и иже с ним нужно пустить себе пулю в лоб!