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Политолог Погребинский: если Россия поставит ДНР и ЛНР современное оружие, украинские Bayraktar TB2 в Донбассе «умрут очень скоро»

Политолог Погребинский: если Россия поставит ДНР и ЛНР современное оружие, украинские Bayraktar TB2 в Донбассе «умрут очень скоро»

Если Российская Федерация поставит самопровозглашенным ДНР и ЛНР современное оружие, украинские беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе «умрут очень скоро».

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