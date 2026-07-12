Аргентина первой забила 2+ гола в 12 играх подряд на ЧМ

Сборная Аргентины пробилась в полуфинал ЧМ-2026.Сборная Аргентины пробилась в полуфинал ЧМ-2026.В матче 1/4 финала мирового первенства аргентинцы в дополнительное время выиграли у Швейцарии со счетом 3:1.