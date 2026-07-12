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Аргентина первой забила 2+ гола в 12 играх подряд на ЧМ

Аргентина первой забила 2+ гола в 12 играх подряд на ЧМ

Сборная Аргентины пробилась в полуфинал ЧМ-2026.Сборная Аргентины пробилась в полуфинал ЧМ-2026.В матче 1/4 финала мирового первенства аргентинцы в дополнительное время выиграли у Швейцарии со счетом 3:1.

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