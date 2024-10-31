Глазированные ребрышки: сухой маринад и духовка. Никакого лука и уксуса

Приготовить шашлык в холода сложнее, но зная альтернативные рецепты, можно обойтись без него. Достаточно взять 2 килограмма ребрышек, и за час их можно замариновать и приготовить так, что на шашлык даже не захочется.
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