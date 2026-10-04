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Минобороны РФ: Россия усилит атаки по Украине после заявления Зеленского

Минобороны РФ: Россия усилит атаки по Украине после заявления Зеленского

В Министерстве обороны России пообещали усилить атаки по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, после заявления Владимира Зеленского об ударах по российским НПЗ.

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