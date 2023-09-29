В Москве гостиницу впервые перевели на льготную ставку аренды 1 рубль в год

В центре столицы компания «Ритм» провела капитальный ремонт гостиницы в сжатые сроки. За счет соблюдения этих и других условий инвестор сможет арендовать объект по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр в год.
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