NYT: сенат США одобрил финансирование правительства, избежав шатдауна

Сенат конгресса США одобрил законопроект о продлении выделения денежных средств на функционирование большей части американского правительства и ведомств на сумму $1,2 трлн, таким образом, в США удалось избежать "шатдауна" (приостановки работы правительства).
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