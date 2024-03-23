Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 266 подписчиков

NYT: сенат США одобрил финансирование правительства, избежав шатдауна

NYT: сенат США одобрил финансирование правительства, избежав шатдауна

Сенат конгресса США одобрил законопроект о продлении выделения денежных средств на функционирование большей части американского правительства и ведомств на сумму $1,2 трлн, таким образом, в США удалось избежать "шатдауна" (приостановки работы правительства).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх