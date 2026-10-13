Дочь Даны Борисовой Полина рассказала о систематическом насилии со стороны мамы

19-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой публично высказалась о конфликте с матерью.Полина утверждает, что Дана избила её после отъезда скорой помощи, а теперь она решила «действовать на опережение», чтобы мать первой не рассказала публично свою версию событий.