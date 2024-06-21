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Метаболический синдром существенно повышает риск развития деменции

Метаболический синдром существенно повышает риск развития деменции

Ученые назвали важный фактор, который повышает риск развития деменции.Проблемы с памятью и мышлением часто встречаются у людей с метаболическим синдромом – об этом рассказали ученые после проведения крупного исследования.

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