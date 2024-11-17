В разговоре с Шольцом Путин заявил о беспрецедентной деградации отношений России и Германии

8269 прочтений 2 дня назад В телефонном разговоре, который состоялся между лидерами России и Германии Владимиром Путиным и Олафом Шольцом, стороны обсудили как двусторонние отношения, так и текущую ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.
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