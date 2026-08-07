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Славянская доктрина

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Соль Земли. Cтолица бефстроганов — 3

Соль Земли. Cтолица бефстроганов — 3

Соль Земли. Cтолица бефстроганов — 3 В том, что детали конструкции парадного мостика сделаны по единому стандарту, мы убедились позднее, при осмотре второго мостика через речку Вогощь, расположенного выше по течению, рядом с бывшим зверинцем, указанным на Плане под № 13:   Осмотр показал, что опорные стенки моста сложены из блоков, идентичных тем, из которых построен «Невозможный мостик».

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