AFP уточнило дату вывода войск Франции из Нигера

Вывод французских войск из Нигера начнется 10 октября. Об этом 9 октября сообщило агентство AFP.«Операции по отправке первого конвоя под конвоем наших Сил обороны и безопасности начнутся завтра, во вторник, 10 октября», — говорится в сообщении.