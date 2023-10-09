AFP уточнило дату вывода войск Франции из Нигера

Вывод французских войск из Нигера начнется 10 октября. Об этом 9 октября сообщило агентство AFP.«Операции по отправке первого конвоя под конвоем наших Сил обороны и безопасности начнутся завтра, во вторник, 10 октября», — говорится в сообщении.
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