Доходы от приватизации в первом квартале 2024 года составили 2,2 млрд рублей

Несмотря на то, что на 2024 год в федеральном бюджете заложены поступления от продажи госимущества на 1,2 млрд рублей, уже за первый квартал доходы от приватизации составили 2,2 млрд рублей, превысив прогноз на 83%, пишут “Известия” со ссылкой на пресс-службу Росимущества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии