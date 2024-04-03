Доходы от приватизации в первом квартале 2024 года составили 2,2 млрд рублей

Несмотря на то, что на 2024 год в федеральном бюджете заложены поступления от продажи госимущества на 1,2 млрд рублей, уже за первый квартал доходы от приватизации составили 2,2 млрд рублей, превысив прогноз на 83%, пишут “Известия” со ссылкой на пресс-службу Росимущества.