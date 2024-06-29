В России отмечается День молодёжи

Сегодня в России отмечается национальный праздник, посвященный молодым гражданам страны. Согласно закону «О молодежной политике», принятому в 2020 году, молодежью считаются все россияне в возрасте от 14 до 35 лет.
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