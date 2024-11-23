Петербуржцев предупредили о ветре в воскресенье

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу сообщает, что согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 ноября в городе ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, а также гололедица на дорогах.
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