Страны Запада стремятся закрепить за собой контроль над логистическими маршрутами в Мировом океане. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, комментируя ситуацию вокруг морского судоходства.
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