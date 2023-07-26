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Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил городу более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Москва получит больше 3 млн медизделий Согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в его Telegram-канале, резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» заключил офсетный контракт на поставку более 3 млн медицинских изделий для стомированных пациентов.

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