Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил городу более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Москва получит больше 3 млн медизделий Согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в его Telegram-канале, резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» заключил офсетный контракт на поставку более 3 млн медицинских изделий для стомированных пациентов.