«Eдeт oчeнь бодро, проcтой ПАЗик pядом не cтоит». В Челябинске продают ПАЗик с мотором и «автоматом» от Lexus GS 430

В Челябинске на продажу выставили не совсем обычный пассажирский автобус ПАЗ-4234. Внешне машина 2014 года выпуска выглядит как типичный ПАЗик, но вот агрегаты здесь нестандартные: вместо дизельного мотора Cummins ISF 3.