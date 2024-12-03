«Eдeт oчeнь бодро, проcтой ПАЗик pядом не cтоит». В Челябинске продают ПАЗик с мотором и «автоматом» от Lexus GS 430

В Челябинске на продажу выставили не совсем обычный пассажирский автобус ПАЗ-4234. Внешне машина 2014 года выпуска выглядит как типичный ПАЗик, но вот агрегаты здесь нестандартные: вместо дизельного мотора Cummins ISF 3.
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