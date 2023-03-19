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«Еле стояла»: певица МакSим сорвала свой концерт в Сочи

«Еле стояла»: певица МакSим сорвала свой концерт в Сочи

В Сочи должен был пройти концерт певицы МакSим, однако все обернулось скандалом. Певица с трудом произносила слова, не попадала в ноты, выглядела несобранной и замученной, а после пятой песни поспешно ушла за кулисы и досрочно завершила выступление.

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