«Еле стояла»: певица МакSим сорвала свой концерт в Сочи

В Сочи должен был пройти концерт певицы МакSим, однако все обернулось скандалом. Певица с трудом произносила слова, не попадала в ноты, выглядела несобранной и замученной, а после пятой песни поспешно ушла за кулисы и досрочно завершила выступление.