В Киеве истерика, слезы и сопли. «Кинжалы» искромсали на куски четыре F-16

Несколько минут назад стало известно, что в ходе повторного удара по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области могли быть уничтожены не менее четырех американских истребителей F-16, совсем недавно перелетевших на украинскую авиабазу с одного из аэродромов НАТО.