В Киеве истерика, слезы и сопли. «Кинжалы» искромсали на куски четыре F-16

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Комментарии
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Владимир Соловьев
F-16 ОТНОСЯТСЯ К ПЕРЕДОВЫМ УДАРНЫМ ЯДЕРНЫМ СИСТЕМАМ. ПОКА ЧТО, США ПРИЦЕЛИВАЕТСЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ УДАРА ПО НАШИМ ПВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ЯДЕРНЫМИ БОЕГОЛОВКАМИ. ПРИЦЕЛИВАЕМСЯ ЛИ МЫ К ИХ СИСТЕМАМ НАВЕДЕНИЯ?!
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