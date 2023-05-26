В Хабаровске мошенница выманила у горожан более 11 млн рублей

Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в мошенничестве с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере.
Популярные статьи
- «Надо у олигархов всё отобрать, иначе мы пожалеем»- неожиданная реакция Госдумы на предложение Бастрыкина о национализации
- Порвать "красные линии" ракетами Taurus: Русские преподали урок США и Британии. Германия на очереди
- В субботу 20.05.2023, около полудня Артемовск был взят под полный контроль российских сил
Свежие комментарии