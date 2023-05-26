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В Хабаровске мошенница выманила у горожан более 11 млн рублей

В Хабаровске мошенница выманила у горожан более 11 млн рублей

Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в мошенничестве с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере.

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