Белоусов: наступил решающий момент в противостоянии с Западом

Наступил решающий момент в противостоянии с Западом, заявил 22 февраля министр обороны России Андрей Белоусов на церемонии награждения отличившихся участников СВО медалями «Золотая Звезда» и именным огнестрельным оружием.
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