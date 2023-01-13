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Политолог Сивков: назначение Герасимова командующим СВО говорит о том, что Россия готовится к «серьезным военным действиям»

Политолог Сивков: назначение Герасимова командующим СВО говорит о том, что Россия готовится к «серьезным военным действиям»

Военный специалист Константин Сивков во время беседы с Общественной службой новостей рассказал, что назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группой войск на Украине говорит о том, что российская сторона готовиться к военным действиям серьезного масштаба.

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