Политолог Сивков: назначение Герасимова командующим СВО говорит о том, что Россия готовится к «серьезным военным действиям»

Военный специалист Константин Сивков во время беседы с Общественной службой новостей рассказал, что назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группой войск на Украине говорит о том, что российская сторона готовиться к военным действиям серьезного масштаба.