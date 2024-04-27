В Якутии полицейских наградили за отвагу и самоотверженность при спасении людей на пожаре

Сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 375-летию со дня образования пожарной охраны России, инспекторы ДПС лейтенанты полиции Роберт Егоров и Ян Тоскин за проявленные отвагу и самоотверженность при спасении людей на пожаре получили от начальника республиканского Управления МЧС России генерал-майора внутренней службы Павла Гарина медали МЧС России «За спасение на пожаре».