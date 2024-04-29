Ситуация сейчас особая, все должны работать максимально эффективно. Тем более, что касается оборонного и энергетического производства, транспортной инфраструктуры.
«Хотел бы подчеркнуть»: какие сигналы Путин послал бизнесу на съезде РСПП
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владимир рябченко
А исчо главу СовФеда поставить на производство гвоздей... для ликвидации дефицита
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9 час.
Traveller
Поехал слуга к своим хозяевам из "Российского союза прохиндеев и плутов" (РСПП) отчитываться с сообщением: "Деприватизации не будет. Спите спокойно, прохиндеи, я на страже".
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8 час.
Ирина Черных
"Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации — мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, — а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам» Собственники компании "Норникель" В. Потанин и иже с ним по причине своей жадности и безответственности уже создали экологическую катастрофу, загадив землю и реки вокруг данного предприятия. Забрать у этих упырей, живущих в Европе, но гадящих в России, всё это предприятие, которое было создано в Советском Союзе и должно работать на благо России.
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6 час.
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