«Хотел бы подчеркнуть»: какие сигналы Путин послал бизнесу на съезде РСПП

Ирина Черных

"Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации — мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, — а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам» Собственники компании "Норникель" В. Потанин и иже с ним по причине своей жадности и безответственности уже создали экологическую катастрофу, загадив землю и реки вокруг данного предприятия. Забрать у этих упырей, живущих в Европе, но гадящих в России, всё это предприятие, которое было создано в Советском Союзе и должно работать на благо России.