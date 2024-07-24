Интересная версия одной южнокореянки, зачем Ким закидывает их шарами с мусором. Если это правда, то это гениально

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ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вообще история с воздушными шарами, и привязанными к ним пакетами с продуктами жизнедеятельности, на Корейском полуострове не успокаивается.

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