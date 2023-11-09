Российский «сварной» робот завоевал приз конкурса инноваций в КНР

На международный конкурс инноваций и предпринимательства в Китае прибыла и российская делегация. Выпускники Иркутского Иркутского национального исследовательского технического университета привели для участия в мероприятии новый роботизированный … .
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