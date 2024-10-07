Первый тренер Николсона: «Шамар попросил не включать его в состав сборной Ямайки после общения со Станковичем»

Ямайский тренер Эндрю Прайс, под руководством которого начинал свою карьеру нападающий «Спартака» Шамар Николсон, прокомментировал дубль футболиста в ворота «Ростова» в матче 11-го тура РПЛ и высказался о его решении отказаться от поездки в сборную.