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Bloomberg: три человека вошли в шорт-лист партнеров Харрис на выборах в США

Bloomberg: три человека вошли в шорт-лист партнеров Харрис на выборах в США

В шорт-лист кандидатов на пост вице-президента США от демократов в рамках предвыборной кампании Камалы Харрис вошли сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц.

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