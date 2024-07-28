Bloomberg: три человека вошли в шорт-лист партнеров Харрис на выборах в США

В шорт-лист кандидатов на пост вице-президента США от демократов в рамках предвыборной кампании Камалы Харрис вошли сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц.
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