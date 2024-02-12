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Mikhail Stepanov

Да похрен, никто и не рассчитывал, что станет президентом политик, относящийся к России хотя бы с уважением! Русофобия - это его проблемы и его страны, к чему это приводит можно увидеть на примере Германии - страна катится вниз стремительными темпами.