РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

922 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Избаловались ребятки, загордились: "Мы мол сами с усами", ох давно им юшку "добрые" грузины не пускали... Ладно пусть...Абхазия отказалас...
  • Алекс Вайс
    "За Русь ус@усь!"- и так это существо беспокоится о своей чести и достоинстве... Блевать тошнит.«Дело о чести и д...
  • Александр Ткаченко
    Интересно когда до баранов дойдёт что лично Сталин никого не репрессировал!!!   А в органах 90%  были жидоевреи котор...Мэр Новокузнецка ...

Президентом Финляндии стал жесткий критик России

Президентом Финляндии стал жесткий критик России

В Финляндии выбрали нового президента. По данным Минюста страны, после подсчета всех бюллетеней победу одержал кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MS
Mikhail Stepanov
Да похрен, никто и не рассчитывал, что станет президентом политик, относящийся к России хотя бы с уважением! Русофобия - это его проблемы и его страны, к чему это приводит можно увидеть на примере Германии - страна катится вниз стремительными темпами.
Ответить
16 час.
федор
На этого чухонца большой болт положить.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх