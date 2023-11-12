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Несекретные материалы

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Изначально Израиль хотели создать в Крыму, а не в Палестине

Изначально Израиль хотели создать в Крыму, а не в Палестине

Изначально Израиль хотели создать в Крыму, а не в Палестине   Надана Фридрихсон обсуждает вместе с историком Евгением Спицыным, в чем подоплека всех текущих войн Н.

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Комментарии
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А Кудасов
Слава Богу и ещё кое-кому, что Израиль не в Крыму. И Крым не украинский.
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16 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
У американцев тоже были виды на Крым: создать там Новую Калифорнию! Климат подходит и руководство Украины с рябым президентом тогда шло навстречу пожеланиям, не бесплатно, конечно. Всем Крым позарез нужен! Турки тоже поглядывают через море, прищуриваются, приглядываются. Святая земля! - все её хотят.
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16 час.

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