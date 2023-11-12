Изначально Израиль хотели создать в Крыму, а не в Палестине

Слава Богу и ещё кое-кому, что Израиль не в Крыму. И Крым не украинский.

ЮШ

Юрий Шестаков

У американцев тоже были виды на Крым: создать там Новую Калифорнию! Климат подходит и руководство Украины с рябым президентом тогда шло навстречу пожеланиям, не бесплатно, конечно. Всем Крым позарез нужен! Турки тоже поглядывают через море, прищуриваются, приглядываются. Святая земля! - все её хотят.