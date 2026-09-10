Женщина погибла в результате атаки беспилотника ВСУ в Воронежской области

При падении беспилотника ВСУ на Борисоглебск погибла женщина. Еще два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Внучка экс-мэра С...
- Заявление Мерца о...
- «Мы не единственн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым