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МИД Украины потребовал от Польши реакции после уничтожения Брауном памятника УПА

МИД Украины потребовал от Польши реакции после уничтожения Брауном памятника УПА

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Польши реакции после того, как председатель партии «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун повредил памятник УПА (организация запрещена в России) под Долгобычувом в Люблинском воеводстве.

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