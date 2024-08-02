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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Курьянов: «Авангард» сделал предложение Юрчо в июле. Он его не принял, решил иначе продолжить карьеру»

– Почему «Авангард» в межсезонье расстался со всем своим усилением в прошлый дедлайн: Жафяровым, Юрчо и Прохоркиным? – Разные решения были, разные мысли.

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