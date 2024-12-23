В России обеспечат удаленные поселения интернетом с помощью стратосферных БПЛА

В РФ запустили производство опытных образцов псевдоспутников. Это стратосферные дроны самолетного типа, которые по собственным задачам схожи с орбитальными космическими аппаратами, однако при этом функционируют на существенно более малой высоте.
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