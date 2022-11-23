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Буцаев о 2:1 ОТ с Минском: «Бывает так, что при невыразительной игре есть результат»

Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с минским «Динамо» (2:1 ОТ). «Ребят – с хорошей победой, где-то она тяжело нам досталась.

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