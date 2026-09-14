«Пастернаковские чтения» в Менделеевске собрали 10 тыс. гостей

Фото предоставлено организаторами мероприятия На прошлых выходных в Менделеевске прошел IV Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» (Борис Пастернак жил в селе Тихие Горы и работал на Бондюжском заводе в конце 1916 – начале 1917 года).
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