«Пастернаковские чтения» в Менделеевске собрали 10 тыс. гостей

Фото предоставлено организаторами мероприятия На прошлых выходных в Менделеевске прошел IV Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» (Борис Пастернак жил в селе Тихие Горы и работал на Бондюжском заводе в конце 1916 – начале 1917 года).