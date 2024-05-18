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CENTCOM сообщило об атаке хуситов на шедший в КНР танкер

CENTCOM сообщило об атаке хуситов на шедший в КНР танкер

Йеменские хуситы запустили одну противокорабельную баллистическую ракету по нефтяному танкеру M/T Wind, который следовал через Красное море под флагом Панамы, сообщает 18 мая Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

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