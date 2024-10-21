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Глава Пентагона скрытно приехал в Киев: Стали известны причины внезапного необъявленного визита

Глава Пентагона скрытно приехал в Киев: Стали известны причины внезапного необъявленного визита

Министр обороны США Ллойд Остин скрытно приехал в Киев. Это очередной внезапный необъявленный визит. Стали известны его причины.

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