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Царьград

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Житель Архангельска отсудил у пермского ИП 50 тысяч за спам-звонки

Житель Архангельска отсудил у пермского ИП 50 тысяч за спам-звонки

Индивидуальный предприниматель из Пермского края дважды нарушил права жителя города Архангельска. Владелец рекламного агентства распространял информацию об услугах посредством телефонной связи, не получив предварительного согласия абонента.

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