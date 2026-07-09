Житель Архангельска отсудил у пермского ИП 50 тысяч за спам-звонки

Индивидуальный предприниматель из Пермского края дважды нарушил права жителя города Архангельска. Владелец рекламного агентства распространял информацию об услугах посредством телефонной связи, не получив предварительного согласия абонента.
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