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Владимирские новости

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Во Владимире «ВАЗ» сбил насмерть пешехода на проспекте Ленина

Во Владимире «ВАЗ» сбил насмерть пешехода на проспекте Ленина

Пожилой мужчина переходил дорогу на красный свет по пешеходному переходу. Водитель «ВАЗ-21104» не успел затормозить, пострадавший скончался до приезда медиков.

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